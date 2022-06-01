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Бакметрополитен: Температура в вагонах метро регулируется автоматически

Бакметрополитен: Температура в вагонах метро регулируется автоматически Система микроклимата в поездах с кондиционером Бакинского метрополитена активна в любое время года.
Инфраструктура
1 июня 2022 г. 15:00
Бакметрополитен: Температура в вагонах метро регулируется автоматически

Система микроклимата в поездах с кондиционером Бакинского метрополитена активна в любое время года.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По словам Мамедова, в современных поездах температура регулируется автоматически: "В настоящее время в метро есть система регулирования микроклимата в 19 поездах (95 вагонах), и температура по умолчанию составляет 25 градусов. Но в зависимости от плотности пассажиров меняется и режим работы системы. На температуру влияют расстояние между станциями, частота открытия и закрытия дверей".

Представитель Бакинского метрополитена посоветовал пассажирам, имеющим проблемы со здоровьем, связываться с машинистом: "Поскольку система автоматически регулирует температуру в вагоне, она снижается по мере увеличения количества пассажиров. Но если какой-либо пассажир испытывает беспокойство по поводу текущей температуры и нуждается в более низких температурах, мы просим его связаться с машинистом с помощью "средства связи пассажир-машинист". При этом машинист может вручную понизить температуру в вагоне до более холодной".

Отметим, что в настоящее время Бакинский метрополитен насчитывает 315 вагонов или 63 поезда. Но из них только 95 вагонов или 19 поездов соответствуют современным стандартам. В течение дня на линию запускают 40-45 поездов.

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