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Бакметрополитен: Сроки завершения строительства новой станции неизвестны

Бакметрополитен: Сроки завершения строительства новой станции неизвестны Сроки окончания строительства новой станции фиолетовой ветки ЗАО "Бакинский метрополитен" под условным названием "Б-04" неизвестны.
Инфраструктура
21 сентября 2021 г. 17:45
Бакметрополитен: Сроки завершения строительства новой станции неизвестны

Сроки окончания строительства новой станции фиолетовой ветки ЗАО "Бакинский метрополитен" под условным названием "Б-04" неизвестны.

Об этом Report сообщил главный инженер департамента строительства метрополитена Вали Мусаев.

"Строительство тоннелей, которые соединят новую станцию со станцией "8 Ноября", завершено. Но на некоторых участках мы столкнулись с трудностями определенного характера. В дальнейшем также не исключены подобные препятствия, поэтому сложно говорить о сроках окончания строительных работ. В основном, гидрогеологические проблемы связаны с грунтовыми водами и высоким давлением воды", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Metro rəsmisi: “Yeni stansiyanın nə vaxt hazır olacağını demək çətindir”

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