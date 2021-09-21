Бакметрополитен: Сроки завершения строительства новой станции неизвестны

Сроки окончания строительства новой станции фиолетовой ветки ЗАО "Бакинский метрополитен" под условным названием "Б-04" неизвестны.

Сроки окончания строительства новой станции фиолетовой ветки ЗАО "Бакинский метрополитен" под условным названием "Б-04" неизвестны.

Об этом Report сообщил главный инженер департамента строительства метрополитена Вали Мусаев.

"Строительство тоннелей, которые соединят новую станцию со станцией "8 Ноября", завершено. Но на некоторых участках мы столкнулись с трудностями определенного характера. В дальнейшем также не исключены подобные препятствия, поэтому сложно говорить о сроках окончания строительных работ. В основном, гидрогеологические проблемы связаны с грунтовыми водами и высоким давлением воды", - отметил он.