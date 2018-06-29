Бакметрополитен переходит на летний режим

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ В связи с началом летнего сезона и снижением численности пассажиров, Бакинский метрополитен внес изменения в график движения поездов.

Как сообщает Report, об этом сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

Согласно приказу председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Заура Гусейнова, с 1 июля метрополитен перейдет на летний график работы.

В новом расписании интервал в движении между поездами от станции "Ази Асланов" до станции "28 мая" и в обратном направлении составит не 2, а 2,5 минуты. Утром и вечером в часы снижения потока пассажиров интервал составит 3 и более минуты.

В часы пик интервалы движения поездов от станции "28 мая" до станций "Ичеришехер" и "Дарнагюль" составит 5 минут, а в другое время – 6 минут и больше. Летний график будет действовать до начала нового учебного года.