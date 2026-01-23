Бакметрополитен обсудил закупку 300 новых вагонов с компанией Stadler Rail Group

ЗАО "Бакинский метрополитен" обсудило со швейцарской компанией Stadler Rail Group закупку до 300 новых вагонов с минимальными эксплуатационными расходами.

Как сообщает Report со ссылкой на акционерное общество, переговоры состоялись на встрече председателя правления организации Вусала Асланова с делегацией во главе с председателем правления Stadler Rail Group Петером Шпулером.

Стороны также рассмотрели работу, которую необходимо выполнить в рамках Государственной программы на 2025-2030 годы. Было подчеркнуто, что проекты должны реализовываться при поддержке международных финансовых институтов.

Кроме того, состоялся обмен мнениями о положительном влиянии Систем управления поездами на основе коммуникаций (Communication-Based Train Control - CBTC) на работу Бакинского метрополитена, отмечено, что в конце текущего года планируется объявить тендер в данном направлении, а процесс охватит 2028–2030 годы.

Шпулер предоставил информацию о проектах, реализованных компанией Stadler в различных странах, и об их опыте в области новых технологий, отметив готовность поделиться этими знаниями с Бакметрополитеном.