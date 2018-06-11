Бакинское транспортное агентство создаст специальную базу данных о водителях

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ "В Центре обучения водителей Бакинского транспортного агентства 1 356 человек прошли специальные тренинги в течение последних 8 месяцев".
Как сообщает Report, об этом сказал глава пресс-службы агентства Маис Агаев.
По его словам, имена успешно завершивших обучение будут включены в специальную базу данных о водителях, которую создаст БТА:
"По данным перевозчиков, в настоящее время 3 060 водителей обслуживают пассажиров. Каждый из них пройдет специальные тренинги, на основе этих данных и будет сформирована указанная база".
Агаев отметил, что водители категории D, не являющиеся сотрудниками компаний-перевозчиков, также могут принять участие в тренингах.
"В настоящее время одной из проблем в транспорте является недостаток профессиональных водителей", - сказал он.
Aynur BayramovaАвтор новости
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