Бакинское транспортное агентство создаст специальную базу данных о водителях

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ "В Центре обучения водителей Бакинского транспортного агентства 1 356 человек прошли специальные тренинги в течение последних 8 месяцев".

Как сообщает Report, об этом сказал глава пресс-службы агентства Маис Агаев.

По его словам, имена успешно завершивших обучение будут включены в специальную базу данных о водителях, которую создаст БТА:

"По данным перевозчиков, в настоящее время 3 060 водителей обслуживают пассажиров. Каждый из них пройдет специальные тренинги, на основе этих данных и будет сформирована указанная база".

Агаев отметил, что водители категории D, не являющиеся сотрудниками компаний-перевозчиков, также могут принять участие в тренингах.

"В настоящее время одной из проблем в транспорте является недостаток профессиональных водителей", - сказал он.