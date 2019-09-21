Бакинское транспортное агенство предупредило водителей и пешеходов о сильном ветре

Бакинское транспортное агенство (БТА) призывает всех участников дорожного движения соблюдать осторожность в связи с наблюдающейся сегодня ветреной погодой.

Об этом сообщили Report в БТА.

"Просим пассажиров быть предельно осторожными во время ожидания на автобусных остановках, не сходить и заходить в автобусы вне пунктов остановки. Рекомендуем водителям соблюдать скоростной режим на дорогах и требования дорожных знаков. В связи с погодными условия усилен контроль на дорогах столицы и за общественным транспортом. В случае необходимости, просим обращаться в колл-центр Бакинского транспортного агенства по тел. 141", - отмечает агентство.

Напомним, что министерство экологии Азербайджана предупредило об ухудшении погоды с 21-го сентября.