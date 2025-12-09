Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Бакинское метро в связи с игрой "Карабаха" будет работать до 1 часа ночи

    Инфраструктура
    • 09 декабря, 2025
    • 15:01
    Бакинское метро в связи с игрой Карабаха будет работать до 1 часа ночи

    ЗАО "Бакинский Метрополитен" будет работать в продленном режиме в связи с игрой ФК "Карабах" в Лиге Чемпионов УЕФА.

    Как сообщили Report в ЗАО, в ночь с 10 на 11 декабря все станции будут открыты для входа пассажиров до 01:00 часов. Метрополитен будет работать в усиленном режиме для комфортного и безопасного передвижения болельщиков.

    "На станциях "Гянджлик", "Нариманов" и "28 Мая" будут усилены механизмы контроля и увеличено количество персонала. При необходимости, резервные поезда будут подготовлены к выпуску на линию", - говорится в сообщении.

    ФК "Карабах" Лига Чемпионов УЕФА Бакметрополитен
    Bakı metrosu "Qarabağ"ın oyunu ilə əlaqədar gecə saat 1-ə qədər işləyəcək
    Elvis

    Последние новости

    16:22

    IATA оценила потери авиакомпаний от проблем в поставках более чем в 11 млрд долларов

    Инфраструктура
    16:20

    В Японии число пострадавших из-за сильного землетрясения возросло до 50 человек - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    16:13

    Зеленский и Папа Римский обсудили усилия по прекращению войны в Украине - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    16:08

    ГПС пресекла контрабанду крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан

    Происшествия
    16:07
    Фото

    Состоялась встреча Ильхама Алиева с премьером Словакии в формате один на один

    Внешняя политика
    15:56

    Трамп посоветовал Зеленскому прочитать предложение США по завершению украинского конфликта

    Другие страны
    15:55
    Фото

    Состоялись встречи Ильхама Алиева с председателем Нацсовета Словакии один на один и в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    15:53

    IATA: Авиационное топливо в 2026 году подешевеет, но экологические расходы авиакомпаний продолжат расти

    Энергетика
    15:48

    В Баку прошел ориентационный день третьей волны Программы развития Азада Мирзаджанзаде

    Бизнес
    Лента новостей