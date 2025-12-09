Бакинское метро в связи с игрой "Карабаха" будет работать до 1 часа ночи
Инфраструктура
- 09 декабря, 2025
- 15:01
ЗАО "Бакинский Метрополитен" будет работать в продленном режиме в связи с игрой ФК "Карабах" в Лиге Чемпионов УЕФА.
Как сообщили Report в ЗАО, в ночь с 10 на 11 декабря все станции будут открыты для входа пассажиров до 01:00 часов. Метрополитен будет работать в усиленном режиме для комфортного и безопасного передвижения болельщиков.
"На станциях "Гянджлик", "Нариманов" и "28 Мая" будут усилены механизмы контроля и увеличено количество персонала. При необходимости, резервные поезда будут подготовлены к выпуску на линию", - говорится в сообщении.
Последние новости
16:22
IATA оценила потери авиакомпаний от проблем в поставках более чем в 11 млрд долларовИнфраструктура
16:20
В Японии число пострадавших из-за сильного землетрясения возросло до 50 человек - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
16:13
Зеленский и Папа Римский обсудили усилия по прекращению войны в Украине - ОБНОВЛЕНОВ регионе
16:08
ГПС пресекла контрабанду крупной партии наркотиков из Ирана в АзербайджанПроисшествия
16:07
Фото
Состоялась встреча Ильхама Алиева с премьером Словакии в формате один на одинВнешняя политика
15:56
Трамп посоветовал Зеленскому прочитать предложение США по завершению украинского конфликтаДругие страны
15:55
Фото
Состоялись встречи Ильхама Алиева с председателем Нацсовета Словакии один на один и в расширенном составе - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
15:53
IATA: Авиационное топливо в 2026 году подешевеет, но экологические расходы авиакомпаний продолжат растиЭнергетика
15:48