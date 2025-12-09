Бакинское метро в связи с игрой "Карабаха" будет работать до 1 часа ночи

ЗАО "Бакинский Метрополитен" будет работать в продленном режиме в связи с игрой ФК "Карабах" в Лиге Чемпионов УЕФА.

Как сообщили Report в ЗАО, в ночь с 10 на 11 декабря все станции будут открыты для входа пассажиров до 01:00 часов. Метрополитен будет работать в усиленном режиме для комфортного и безопасного передвижения болельщиков.

"На станциях "Гянджлик", "Нариманов" и "28 Мая" будут усилены механизмы контроля и увеличено количество персонала. При необходимости, резервные поезда будут подготовлены к выпуску на линию", - говорится в сообщении.