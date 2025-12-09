Bakı metrosu "Qarabağ"ın oyunu ilə əlaqədar gecə saat 1-ə qədər işləyəcək
İnfrastruktur
- 09 dekabr, 2025
- 14:47
"Bakı Metropoliteni" QSC "Qarabağ" FK-nın UEFA Çempionlar Liqası oyunu ilə əlaqədar uzadılmış iş rejimində çalışacaq.
Bu barədə "Report"a səhmdar cəmiyyətindən bildirilib.
Dekabrın 10-dan 11-nə keçən gecə bütün stansiyalar saat 01:00-a qədər sərnişinlərin girişinə açıq olacaq. Metropoliten azarkeşlərin rahat və təhlükəsiz hərəkəti üçün gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək.
"Gənclik", "Nərimanov" və "28 May" stansiyalarında nəzarət mexanizmləri və işçi qüvvəsi artırılacaq. Ehtiyac yaranarsa, ehtiyat qatarlar xəttə buraxılmağa hazır saxlanılacaq", - məlumatda deyilir.
Son xəbərlər
15:07
Azərbaycan daha bir ölkədən meyvə ağacları tədarük etməyə başlayıbBiznes
15:03
Con Van Loen: "Azərbaycan klublarının akademiyalarının daha yaxşı təşkil olunmasına ehtiyac var"Futbol
14:59
XİN: Ermənistanla Aİ arasında hərbi cinayətlərdə ittiham olunanların "əsir" kimi qeyd olunması qəbuledilməzdirXarici siyasət
14:59
Moldova səfiri: "Azərbaycanla qaz sahəsində əməkdaşlığın müxtəlif aspektlərini müzakirə edirik"Energetika
14:58
Foto
Azərbaycanla Slovakiya arasında beş sənəd imzalanıbDigər
14:57
XİN: "Aİ-Ermənistan Tərəfdaşlığı üçün Strateji Gündəlik"də Azərbaycanı hədəf alan məsələlər qəbuledilməzdirXarici siyasət
14:51
Rəsmi Bakı: Aİ ilə Ermənistanın imzaladığı sənəd Azərbaycanla sülh gündəliyinə ziddirXarici siyasət
14:47
Bakı metrosu "Qarabağ"ın oyunu ilə əlaqədar gecə saat 1-ə qədər işləyəcəkİnfrastruktur
14:41