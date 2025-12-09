İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Bakı metrosu "Qarabağ"ın oyunu ilə əlaqədar gecə saat 1-ə qədər işləyəcək

    İnfrastruktur
    • 09 dekabr, 2025
    • 14:47
    Bakı metrosu Qarabağın oyunu ilə əlaqədar gecə saat 1-ə qədər işləyəcək

    "Bakı Metropoliteni" QSC "Qarabağ" FK-nın UEFA Çempionlar Liqası oyunu ilə əlaqədar uzadılmış iş rejimində çalışacaq.

    Bu barədə "Report"a səhmdar cəmiyyətindən bildirilib.

    Dekabrın 10-dan 11-nə keçən gecə bütün stansiyalar saat 01:00-a qədər sərnişinlərin girişinə açıq olacaq. Metropoliten azarkeşlərin rahat və təhlükəsiz hərəkəti üçün gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək.

    "Gənclik", "Nərimanov" və "28 May" stansiyalarında nəzarət mexanizmləri və işçi qüvvəsi artırılacaq. Ehtiyac yaranarsa, ehtiyat qatarlar xəttə buraxılmağa hazır saxlanılacaq", - məlumatda deyilir.

    "Bakı Metropoliteni" QSC "Qarabağ" FK UEFA Çempionlar Liqası
    Бакинское метро в связи с игрой "Карабаха" будет работать до 1 часа ночи

