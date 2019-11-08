​Бакинский метрополитен: Роста цен не ожидается

Роста цен в Бакинском метрополитене в ближайшее время не ожидается.

Как сообщает Report, об этом журналистам рассказал главный инженер Бакинского метрополитена Алихан Османов.

"Бакинский метрополитен на сегодняшний день является самым дешевым в СНГ. Доходы от пассажироперевозок покрывают 60% расходов. Однако роста цен не ожидается", - сказал он.

По его словам, в будущем метрополитен может перейти на систему дифференцирования тарифов: "Расстояния между станциями метро пока не такие большие. В будущем, когда будут построены и запущены новые станции, можно будет говорить о внедрении дифференцированных тарифов".