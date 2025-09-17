Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Бакинский судостроительный завод имеет заказы на строительство судов на $292 млн.

    Инфраструктура
    • 17 сентября, 2025
    • 16:43
    Бакинский судостроительный завод имеет заказы на строительство судов на $292 млн.

    ООО "Бакинский судостроительный завод", резидент Гарадагского промышленного парка, в настоящее время имеет заказы на строительство 14 судов на общую сумму $292 млн.

    Как передает "Report", об этом заявил заместитель начальника отдела промышленности Министерства экономики Эльхан Шириев на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

    Он отметил, что общий объем инвестиций БСЗ составляет $498 млн.

    "На заводе до сегодняшнего дня построено 12 судов общей стоимостью $628 млн. Кроме того, отремонтировано более 200 судов, принадлежащих как Азербайджану, так и странам бассейна Каспийского моря", - сообщил он.

    Шириев добавил, что в настоящее время подписаны контракты на строительство 14 судов, общая стоимость этих заказов составила $292 млн.

    "Строительство этих судов ведется поэтапно. Из них 11 заказаны ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO), одно - Государственной нефтяной компанией Азербайджана, одно - Бакинским международным морским портом и еще одно - Министерством по чрезвычайным ситуациям", - отметил Шириев.

    Он добавил, что дополнительно продолжаются переговоры с ASCO о строительстве двух сухогрузов, с Государственной пограничной службой - о строительстве одного патрульного корабля, с компанией "Abu Dhabi Ports Company" (ОАЭ) - о строительстве 2 контейнеровозов.

    Также ведутся переговоры с Объединенной судостроительной корпорацией России о строительстве 5 танкеров и с компанией "Cristal" - о строительстве 2 сухогрузов.

    Представитель министерства заявил, что в настоящее время на заводе, включая субподрядчиков, трудоустроено 1 400 человек: "По мере продвижения этих проектов планируется трудоустройство примерно 2,2 тысяч человек".

    "Bakı Gəmiqayırma Zavodu" 14 gəminin tikintisinə dair müqavilələr imzalayıb
    Baku Shipyard signs contracts to build 14 new vessels

