О нас
Report Georgia
Аудио новости

Бакинский порт перевалит 1 миллион тонн удобрений

Бакинский порт перевалит 1 миллион тонн удобрений Страны Центральной Азии имеют большой производственный потенциал в сфере экспорта удобрений. В настоящее время только туркменские удобрения поставляются через Азербайджан в другие страны.
Инфраструктура
18 июня 2021 г. 16:26
Бакинский порт перевалит 1 миллион тонн удобрений

Страны Центральной Азии имеют большой производственный потенциал в сфере экспорта удобрений. В настоящее время только туркменские удобрения поставляются через Азербайджан в другие страны.

Об этом сообщил Report начальник департамента ЗАО" Бакинский международный морской торговый порт " Худаяр Гасанли.

"В будущем планируется использовать экспортный потенциал и других стран Центральной Азии. То есть удобрения из других стран также могут транспортироваться на запад через Азербайджан. В прошлом году мы перевалили в Бакинском порту 630 тонн удобрений. А в январе-мае этого года эта цифра приблизилась к 456 тысячам тонн и, как ожидается, достигнет 1 миллиона тонн к концу года”, - сказал он.

X.Гасанли также рассказал о терминале для удобрений, который планируется построить в порту: "Поскольку в порту наблюдается устойчивый рост объема перевалки удобрений, планируется строительство терминала. Этот терминал будет иметь производственную мощность 2,5 млн тонн в год, он будет введен в эксплуатацию в конце следующего года и позволит нам оперативнее разгружать грузы".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu il Bakı Limanında 1 milyon ton gübrə aşırılacağı gözlənilir

Самое читаемое

Состоялись похороны отца Александра - ОБНОВЛЕНО
ФотоСостоялись похороны отца Александра - ОБНОВЛЕНО
13 июня 2021 г. 14:06
В Киеве подвели итоги конкурса эссе о Гейдаре Алиеве - ВИДЕО
ФотоВ Киеве подвели итоги конкурса эссе о Гейдаре Алиеве - ВИДЕО
14 июня 2021 г. 19:48
Птица стала причиной задержки рейса Баку-Анталья
Птица стала причиной задержки рейса Баку-Анталья
12 июня 2021 г. 09:57
Эксперт: Спецслужбы РФ должны открыть уголовные дела за пропаганду террористов
Эксперт: Спецслужбы РФ должны открыть уголовные дела за пропаганду террористов
12 июня 2021 г. 11:39
“Агдамский прорыв” Алиева: Армения выдала Азербайджану карты минных полей
“Агдамский прорыв” Алиева: Армения выдала Азербайджану карты минных полей
12 июня 2021 г. 19:10
Константин Поминов: С отцом Александром связана целая эпоха в истории Азербайджана
Константин Поминов: С отцом Александром связана целая эпоха в истории Азербайджана
13 июня 2021 г. 11:49
Левон Тер-Петросян: Весь мир считает Карабах частью Азербайджана
Левон Тер-Петросян: Весь мир считает Карабах частью Азербайджана
16 июня 2021 г. 00:30
Обнародована программа визита Эрдогана в Азербайджан
Обнародована программа визита Эрдогана в Азербайджан
13 июня 2021 г. 16:17
Итоговый документ НАТО – признание освобождения территорий Азербайджана от оккупации – КОММЕНТАРИЙ
Итоговый документ НАТО – признание освобождения территорий Азербайджана от оккупации – КОММЕНТАРИЙ
15 июня 2021 г. 18:19
Протоиерей Константин: Архиепископ Александр говорил о наличии толерантности в Азербайджане
Протоиерей Константин: Архиепископ Александр говорил о наличии толерантности в Азербайджане
12 июня 2021 г. 16:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi