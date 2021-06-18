Бакинский порт перевалит 1 миллион тонн удобрений

Страны Центральной Азии имеют большой производственный потенциал в сфере экспорта удобрений. В настоящее время только туркменские удобрения поставляются через Азербайджан в другие страны.

Страны Центральной Азии имеют большой производственный потенциал в сфере экспорта удобрений. В настоящее время только туркменские удобрения поставляются через Азербайджан в другие страны.

Об этом сообщил Report начальник департамента ЗАО" Бакинский международный морской торговый порт " Худаяр Гасанли.

"В будущем планируется использовать экспортный потенциал и других стран Центральной Азии. То есть удобрения из других стран также могут транспортироваться на запад через Азербайджан. В прошлом году мы перевалили в Бакинском порту 630 тонн удобрений. А в январе-мае этого года эта цифра приблизилась к 456 тысячам тонн и, как ожидается, достигнет 1 миллиона тонн к концу года”, - сказал он.

X.Гасанли также рассказал о терминале для удобрений, который планируется построить в порту: "Поскольку в порту наблюдается устойчивый рост объема перевалки удобрений, планируется строительство терминала. Этот терминал будет иметь производственную мощность 2,5 млн тонн в год, он будет введен в эксплуатацию в конце следующего года и позволит нам оперативнее разгружать грузы".