Бакинский порт передаст свои терминалы под управление европейских компаний

ЗАО ”Бакинский международный морской торговый порт" (Бакинский порт) хочет передать 13 терминалов в управление иностранным, в том числе европейским, компаниям.

ЗАО ”Бакинский международный морской торговый порт" (Бакинский порт) хочет передать терминалов в управление иностранным, в том числе европейским, компаниям.

Об этом заявил генеральный директор Бакинского порта Талех Зиядов на церемонии закрытия совместного с ЕС проекта "Поддержка расширения возможностей Бакинского порта: Фаза 2“, сообщает Report.

"Терминалы будут переданы в управление на договорной основе. Вопрос, который стоит на повестке дня в течение следующего десятилетия, - это применение формата сухого порта в Бакинском порту. Это позволит Бакинскому порту играть роль центрального хаба”, - отметил он.