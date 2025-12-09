Бакинский метрополитен продолжает обновлять парк поездов

ЗАО "Бакинский метрополитен" с целью повышения удовлетворенности пассажиров и качества обслуживания вводит в эксплуатацию еще один поезд нового поколения.

Как сообщили Report в Бакметрополитене, сконструированный на основе новейших технологий состав выпущен на линию взамен поезда предыдущего поколения, срок эксплуатации которого истек в этом году.

Таким образом, число поездов нового поколения, находящихся на линиях, доведено до 34 (170 вагонов). Еще 10 вагонов, находящихся в процессе установки, будут запущены в эксплуатацию до конца 2025 года.

В целом к концу 2025 года в Бакинском метрополитене будут функционировать 180 новых вагонов (36 поездов). В соответствии с Государственной программой, до 2030 года планируется приобретение еще 299 вагонов нового поколения.