Bakı metrosunda daha bir yeni nəsil qatar istismara verilib
İnfrastruktur
- 09 dekabr, 2025
- 20:37
"Bakı Metropoliteni" QSC qatar parkını genişləndirməkdə davam edir.
QSC-dən "Report"a bildirilib ki, sərnişin məmnuniyyəti və xidmət keyfiyyətini artırmaq məqsədilə daha bir yeni nəsil qatar istismara verilib.
Ən yeni texnologiyalar əsasında hazırlanmış müasir vaqonlar bu il istismar müddəti başa çatan əvvəlki nəsil qatarın əvəzinə xəttə buraxılıb.
Bununla hazırda xətlərdə olan yeni nəsil qatarların sayı 170 vaqona (34 qatar) çatdırılıb. Sazlama və komplektləşdirmə işləri aparılan daha 10 vaqon 2025-ci ilin sonunadək sərnişindaşımaya cəlb ediləcək.
Ümumilikdə ilin sonunda Bakı metropolitenində 180 yeni vaqon (36 qatar) istismarda olacaq. Dövlət Proqramına uyğun olaraq, 2030-cu ilədək daha 299 yeni nəsil vaqon alınması planlaşdırılır.
Son xəbərlər
20:43
Ermənistan və Almaniya tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyannamə imzalayıbılarRegion
20:42
"Arsenal" Çempionlar Liqası üçün yeni futbolçu sifariş edibFutbol
20:38
Zelenski Trampa cavab verib: Seçkilərə hər zaman hazıramDigər ölkələr
20:37
Video
Bakı metrosunda daha bir yeni nəsil qatar istismara verilibİnfrastruktur
20:18
Britaniya Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edibDigər ölkələr
20:11
Foto
Ruben Vardanyanın məhkəməsində ifadələr dinlənilibHadisə
20:10
"Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Kəpəz"lə kubok matçından sonra stress yaşadıq"Futbol
19:58
Video
"Qarabağ" – "Ayaks" oyununa qanunsuz bilet satan şəxslər saxlanılıbHadisə
19:46