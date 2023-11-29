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Бакинский метрополитен приблизился к историческому рекорду по перевозкам пассажиров

Бакинский метрополитен приблизился к историческому рекорду по перевозкам пассажиров 24 ноября бакинский метрополитен перевез 867 310 пассажиров, что близко к историческому рекорду по числу перевезенных за сутки пассажиров.
Инфраструктура
29 ноября 2023 г. 11:37
Бакинский метрополитен приблизился к историческому рекорду по перевозкам пассажиров

24 ноября бакинский метрополитен перевез 867 310 пассажиров, что близко к историческому рекорду по числу перевезенных за сутки пассажиров.

Как сообщили Report в метрополитене, большое число пассажиров было связано с проведением в этот день в городе официальных мероприятий.

Рекорд по числу перевезенных пассажиров столичная "подземка" установила 24 декабря 2018 года, когда услугами метрополитена воспользовались 882 254 пассажира. 29 ноября 2019 года услугами метрополитена воспользовались 852 984 пассажира.

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