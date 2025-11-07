Бакинский метрополитен перейдет на усиленный режим работы в День Победы

ЗАО "Бакинский метрополитен" 8 ноября перейдет на усиленный режим работы в связи с военным парадом и концертной программой по случаю Дня Победы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на акционерное общество.

Согласно информации, на станциях "Ичеришехер", "Сахиль" и "28 Мая", расположенных в центре Баку, будут усилены механизмы контроля и дежурства, для регулирования пассажиропотока будет привлечена дополнительная рабочая сила.

Чтобы обеспечить безопасность и комфорт пассажиров во время поездки, в случае необходимости на линию будут готовы выйти резервные поезда.