Бакинский метрополитен перейдет на усиленный режим работы в День Победы
Инфраструктура
- 07 ноября, 2025
- 17:44
ЗАО "Бакинский метрополитен" 8 ноября перейдет на усиленный режим работы в связи с военным парадом и концертной программой по случаю Дня Победы.
Об этом сообщает Report со ссылкой на акционерное общество.
Согласно информации, на станциях "Ичеришехер", "Сахиль" и "28 Мая", расположенных в центре Баку, будут усилены механизмы контроля и дежурства, для регулирования пассажиропотока будет привлечена дополнительная рабочая сила.
Чтобы обеспечить безопасность и комфорт пассажиров во время поездки, в случае необходимости на линию будут готовы выйти резервные поезда.
Последние новости
18:34
Украина вошла в исполнительный совет ЮНЕСКО на 2025–2029 годыДругие страны
18:29
Фото
ANAMA обсудило вопросы сотрудничества с чилийским дипломатомВнутренняя политика
18:21
Венгрия может закупить американский СПГ на $600 млнДругие страны
18:19
Фото
В Лондоне состоялся концерт ко Дню Победы АзербайджанаВнешняя политика
18:16
Фото
В Академии Global Media Group стартовала новая программа для молодых журналистовМедиа
18:08
Фото
Видео
Министры обороны Азербайджана и Словакии обсудили развитие военного сотрудничестваАрмия
17:56
Росавиация: ЧП с вертолетом в Дагестане расценивается как катастрофа - ОБНОВЛЕНО-2В регионе
17:56
Президент расширил полномочия Агентства по регулированию энерговопросовЭнергетика
17:55