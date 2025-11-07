Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30

    Бакинский метрополитен перейдет на усиленный режим работы в День Победы

    Инфраструктура
    • 07 ноября, 2025
    • 17:44
    Бакинский метрополитен перейдет на усиленный режим работы в День Победы

    ЗАО "Бакинский метрополитен" 8 ноября перейдет на усиленный режим работы в связи с военным парадом и концертной программой по случаю Дня Победы.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на акционерное общество.

    Согласно информации, на станциях "Ичеришехер", "Сахиль" и "28 Мая", расположенных в центре Баку, будут усилены механизмы контроля и дежурства, для регулирования пассажиропотока будет привлечена дополнительная рабочая сила.

    Чтобы обеспечить безопасность и комфорт пассажиров во время поездки, в случае необходимости на линию будут готовы выйти резервные поезда.

    День Победы Бакметрополитен усиленный режим
    "Bakı Metropoliteni" bayramda gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək

    Последние новости

    18:34

    Украина вошла в исполнительный совет ЮНЕСКО на 2025–2029 годы

    Другие страны
    18:29
    Фото

    ANAMA обсудило вопросы сотрудничества с чилийским дипломатом

    Внутренняя политика
    18:21

    Венгрия может закупить американский СПГ на $600 млн

    Другие страны
    18:19
    Фото

    В Лондоне состоялся концерт ко Дню Победы Азербайджана

    Внешняя политика
    18:16
    Фото

    В Академии Global Media Group стартовала новая программа для молодых журналистов

    Медиа
    18:08
    Фото
    Видео

    Министры обороны Азербайджана и Словакии обсудили развитие военного сотрудничества

    Армия
    17:56

    Росавиация: ЧП с вертолетом в Дагестане расценивается как катастрофа - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    17:56

    Президент расширил полномочия Агентства по регулированию энерговопросов

    Энергетика
    17:55

    Замминистра культуры Литвы решил уйти в отставку спустя три дня после назначения

    Другие страны
    Лента новостей