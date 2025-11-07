İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    "Bakı Metropoliteni" bayramda gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək

    İnfrastruktur
    • 07 noyabr, 2025
    • 17:19
    Bakı Metropoliteni bayramda gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək

    "Bakı Metropoliteni" QSC noyabrın 8-də keçiriləcək Zəfər Gününə həsr olunmuş hərbi parad və konsert proqramı ilə əlaqədar gücləndirilmiş iş rejiminə keçəcək.

    "Report" bu barədə səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, paytaxtın mərkəzində yerləşən "İçərişəhər", "Sahil" və "28 May" stansiyalarında nəzarət və növbətçilik mexanizmləri artırılacaq, sərnişin axınının tənzimlənməsi üçün əlavə işçi qüvvəsi cəlb olunacaq.

    Sərnişinlərin təhlükəsiz və rahat daşınmasını təmin etmək məqsədilə ehtiyac yaranarsa, ehtiyat qatarlar da xəttə buraxılmağa hazır vəziyyətdə saxlanılacaq.

    Bakı Metropoliteni gücləndirilmiş iş rejimi
    Бакинский метрополитен перейдет на усиленный режим работы в День Победы

    Son xəbərlər

    18:34

    Pəncəli Teymurov və Vaqif Qurbanovun ailə üzvlərinə Prezidentin aylıq təqaüdü təyin edilib

    Daxili siyasət
    18:33
    Foto

    İlqar Musayev: "Xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi müdafiə sisteminin həlledici hissəsidir"

    İKT
    18:31
    Video

    Şuşa sakini: Doğma şəhər haqqında fikirləşmədiyim gün olmayıb

    Multimedia
    18:29

    XİN başçısı: Aİ-yə üzvlük prosesinin dayandırılmasında Gürcüstan günahkar deyil

    Region
    18:15

    ICGB və Şərqi Avropanın 5 ölkəsinin qaz operatorları Ukraynaya qaz tədarükünün yeni marşrutlarını işə salırlar

    Energetika
    18:12

    Dağıstanda 4 nəfərin öldüyü helikopter qəzası faciə kimi qiymətləndirilib - YENİLƏNİB-2

    Region
    17:59
    Foto
    Video

    Azərbaycan və Slovakiya arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Hərbi
    17:58

    "Quba"nın baş məşqçisi: "Sərhədçi" ilə matçda bacardığımızı ortaya qoyduq"

    Komanda
    17:55
    Foto

    Fərid Əhmədov Masallıda vətəndaşları qəbul edib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti