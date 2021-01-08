"Бакинский метрополитен" назвал количество новых вагонов

Поезда оснащены кондиционером, рассчитанным на климатические условия Баку, системой автоматического регулирования микроклимата

В 2020 году Бакинский метрополитен довел количество вагонов современного типа в локомотивном парке до 75-ти, а количество курсирующих на линии составов - до 15-ти.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, 3 состава следуют по линии "Ази Асланов-Ичеришехер", 12 - по линии "Ази Асланов-Дарнагюль".

Новые вагоны изготовлены в соответствии с техническими требованиями Бакинского метрополитена. Поезда оснащены кондиционером, рассчитанным на климатические условия Баку, системой автоматического регулирования микроклимата. Эти системы и ультрафиолетовые лампы также выполняют функцию нейтрализации воздуха в салоне вагона. Пассажировместимость головных вагонов составляет 315 человек, остальных - 329.