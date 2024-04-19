О нас

Бакинский аэропорт вновь удостоен награды Skytrax

Бакинский аэропорт вновь удостоен награды Skytrax Международный аэропорт Гейдар Алиев в очередной раз подтвердил свой статус одного из лучших аэропортов региона, победив в двух номинациях престижной премии Skytrax World Airport Awards 2024.
Инфраструктура
19 апреля 2024 г. 14:34
Бакинский аэропорт вновь удостоен награды Skytrax

Международный аэропорт Гейдар Алиев в очередной раз подтвердил свой статус одного из лучших аэропортов региона, победив в двух номинациях престижной премии Skytrax World Airport Awards 2024.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев, на церемонии награждения, состоявшейся в пассажирском терминале EXPO во Франкфурте, Бакинскому аэропорту было присвоено звание "Лучший аэропорт Центральной Азии/СНГ". Кроме того, он в третий раз подряд стал победителем в номинации "Лучший аэропортовый персонал в Центральной Азии/СНГ".

"Это замечательное признание нашей работы и стремления к совершенству. Для нас важно не просто быть лучшими, но оставаться таковыми, и получение двух престижных наград от Skytrax подтверждает, что мы идем в правильном направлении. Бакинский аэропорт и впредь продолжит предоставлять высококачественные услуги, соответствующие самым высоким мировым требованиям и нормам", - сказал президент ЗАО Azerbaijan Airlines Самир Рзаев.

"Бакинский аэропорт в последние годы пользуется неизменным успехом в конкурсе World Airport Awards и двойное признание как лучшего аэропорта в Центральной Азии/СНГ, так и лучшего аэропортового персонала в регионе свидетельствует об удовлетворенности аэропорта после вызовов последних лет", - заявил генеральный директор компании Skytrax Эдвард Плейстед.

Отметим, что премия World Airport Awards, считающаяся стандартом качества для мировой аэропортовой индустрии, основана на опросе World Airport Survey, проведенном среди пассажиров из 100 стран мира в течение 7 месяцев с 2023 по 2024 год.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Baku Airport again awarded Skytrax
Версия на азербайджанском языке Bakı aeroportu yenidən “Skytrax” mükafatına layiq görülüb

Экслюзивные новости

Посол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
ФотоПосол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
19 апреля 2024 г. 14:42
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
19 апреля 2024 г. 14:13
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
18 апреля 2024 г. 14:19
Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
16 апреля 2024 г. 11:42
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
16 апреля 2024 г. 11:32
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
15 апреля 2024 г. 15:03
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
10 апреля 2024 г. 12:48
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
9 апреля 2024 г. 14:32
Азеркосмос: Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
"Азеркосмос": Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
8 апреля 2024 г. 15:56
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
6 апреля 2024 г. 17:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi