Бакинский аэропорт в праздничные дни обслужил почти 200 тыс. пассажиров

Международный аэропорт Гейдар Алиев в праздничные дни 20-30 марта обслужил в общей сложности 194 330 пассажиров.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в бакинском аэропорту.

Согласно информации, 96 410 пассажиров вылетели из Азербайджана, 97 920 - прибыли в страну.

Несмотря на возросший в праздничные дни пассажиропоток, аэропорт обеспечил бесперебойное выполнение всех операций и высокий уровень обслуживания.