Бакинский аэропорт в праздничные дни обслужил почти 200 тыс. пассажиров
Инфраструктура
- 31 марта, 2026
- 16:30
Международный аэропорт Гейдар Алиев в праздничные дни 20-30 марта обслужил в общей сложности 194 330 пассажиров.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в бакинском аэропорту.
Согласно информации, 96 410 пассажиров вылетели из Азербайджана, 97 920 - прибыли в страну.
Несмотря на возросший в праздничные дни пассажиропоток, аэропорт обеспечил бесперебойное выполнение всех операций и высокий уровень обслуживания.
Последние новости
16:47
На дорогах Азербайджана в праздники произошло 29 ДТППроисшествия
16:40
Пентагон: Число запусков ракет и дронов Ираном достигло минимумаВ регионе
16:38
Видео
Три человека погибли при взрыве на заводе в Татарстане - ОБНОВЛЕНО-3Другие страны
16:32
Карл III совершит визит в США в апрелеДругие страны
16:30
Бакинский аэропорт в праздничные дни обслужил почти 200 тыс. пассажировИнфраструктура
16:24
Хегсет: Ближайшие дни будут решающими, и Иран это знаетДругие страны
16:22
В турнире "Великий Шелковый путь" в Баку примут участие до 150 боксеров из 10 странИндивидуальные
16:21
Хегсет призвал Иран согласиться на сделку: Трамп не блефуетВ регионе
16:19