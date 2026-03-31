Bakı aeroportu bayram günlərində 200 minə yaxın sərnişinə xidmət göstərib
İnfrastruktur
- 31 mart, 2026
- 15:59
Martın 20-30-unu əhatə edən bayram dövründə Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu ümumilikdə 194 330 sərnişinə xidmət göstərib.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq hava limanından bildirilib.
Məlumata görə, bu göstəricinin 96 410-u yola salınan, 97 920-si isə gələn sərnişinlərin payına düşür.
Bayram günlərində müşahidə olunan artan sərnişin axınına baxmayaraq, hava limanı bütün əməliyyatları fasiləsiz və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə həyata keçirib.
