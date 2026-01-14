Бакинский аэропорт обслужил в 2025 году около 8 млн пассажиров

Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил в 2025 году более 7 млн 640 тыс. пассажиров.

Как Report сообщили из бакинского аэропорта, количество пассажиров на международных направлениях составило 6 млн 895 тыс. Из них 51,2% пришлись на долю иностранных авиакомпаний, в то время как национальным авиаперевозчиком было перевезено 3 млн 362 тыс. пассажиров.

В течение года 40 иностранных авиакомпаний выполняли рейсы по 75 международным направлениям. Наиболее востребованными направлениями стали Стамбул, Тбилиси, Дубай, Анкара и Москва.

Одновременно через Международный аэропорт Гейдар Алиев транзитом проследовало приблизительно 974 тыс. пассажиров, что на 30% больше по сравнению с показателем 2024 года (750 тыс.).

Кроме того, Международный аэропорт Гейдар Алиев в очередной раз был удостоен звания "Лучший аэропорт Центральной Азии и СНГ" в рамках Skytrax World Airport Awards, подтвердив статус ведущего регионального авиационного хаба.

Аэропорт также получил 3-й уровень аккредитации по программе Airport Carbon Accreditation, начал участие в программе Airport Service Quality, реализуемой ACI World, и успешно прошел оценку по программе APEX in Safety.

В указанный период Управление воздушным движением "Азераэронавигация" (AZANS) значительно усилило свое присутствие на международных платформах. Организация приняла участие в CANSO ANSP Summit и международном форуме Airspace World 2025, установила стратегическое сотрудничество с британской организацией NATS, а также расширила партнерские связи с ICAO и другими ведущими мировыми провайдерами аэронавигационных услуг.

Кроме того, AZANS была признана победителем в номинации Collaboration and Community в рамках ATM Awards 2024.

Таким образом, итоги 2025 года наглядно подтверждают последовательное и системное развитие авиационного сектора Азербайджана, его углубленную международную интеграцию, высокий уровень безопасности и укрепление стратегического лидерства в регионе.