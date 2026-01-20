Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Бахтияр Мамедов: Минимальные интервалы в метро обеспечены за счет цифровых технологий

    Инфраструктура
    • 20 января, 2026
    • 12:18
    Бахтияр Мамедов: Минимальные интервалы в метро обеспечены за счет цифровых технологий

    В бакинском метрополитене установлены минимальные интервалы между поездами с учетом технических возможностей.

    Об этом Report сообщил пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

    По его словам, сокращение интервалов стало возможным благодаря применению цифровых технологий, а также оптимизации систем безопасности движения.

    "После физического разделения линий этот процесс станет еще более интенсивным. Безопасность пассажиров, движения и инфраструктуры является приоритетом номер один, и все применяемые технологические новшества оцениваются в первую очередь на основе этого критерия", - отметил Б. Мамедов.

