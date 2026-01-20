Бахтияр Мамедов: Минимальные интервалы в метро обеспечены за счет цифровых технологий
Инфраструктура
- 20 января, 2026
- 12:18
В бакинском метрополитене установлены минимальные интервалы между поездами с учетом технических возможностей.
Об этом Report сообщил пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.
По его словам, сокращение интервалов стало возможным благодаря применению цифровых технологий, а также оптимизации систем безопасности движения.
"После физического разделения линий этот процесс станет еще более интенсивным. Безопасность пассажиров, движения и инфраструктуры является приоритетом номер один, и все применяемые технологические новшества оцениваются в первую очередь на основе этого критерия", - отметил Б. Мамедов.
