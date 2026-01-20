Bəxtiyar Məmmədov: "Bakı metropolitenində qatarlararası intervallar minimum səviyyədədir"
İnfrastruktur
- 20 yanvar, 2026
- 11:35
Bakı metropolitenində qatarlararası intervallar hazırda texniki baxımdan mümkün olan minimum səviyyədə tətbiq edilir.
Bunu "Report"a açıqlamasında "Bakı Metropoliteni" QSC-nin mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov bildirib.
Onun sözlərinə görə, intervalların azaldılması rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi, eləcə də hərəkət təhlükəsizliyi sistemlərinin optimallaşdırılması hesabına mümkün olub.
"Xətlərin fiziki ayrılmasından sonra bu proses daha da intensivləşəcək. Sərnişinlərin, hərəkətin və infrastrukturun təhlükəsizliyi Bakı metropolitenində bir nömrəli prioritetdir və tətbiq olunan bütün texnoloji yeniliklər ilk növbədə bu meyar əsasında qiymətləndirilir", - deyə B. Məmmədov qeyd edib.
