    АЖД: Железнодорожное сообщение вокруг Абшерона будет расширено

    Инфраструктура
    • 28 января, 2026
    • 14:17
    АЖД: Железнодорожное сообщение вокруг Абшерона будет расширено

    В рамках развития Абшеронской кольцевой линии в регионе планируется строительство и восстановление 18 остановок и станций на трех линиях.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ариф Агаев на круглом столе, посвященном реализации Госпрограммы по развитию транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы.

    По его словам, речь идет о линиях Забрат-Маштага-Баглар, Бакиханов-Бина-Гала и Ени Сураханы-Говсан, которые ранее в основном использовались для грузовых перевозок. В настоящее время по ним планируется создать промежуточные остановки для пассажирского сообщения.

    "Так, на линии Забрат-Маштага-Баглар будет построено или восстановлено 7 станций и остановок, включая Маштагу и Баглар. На направлении Бакиханов-Бина-Гала предусмотрено 7 станций, в том числе в Бина и Гала. На линии Ени Сураханы–Говсан планируются 4 станции, три из которых будут расположены на территории Говсана", - добавил Агаев.

    Он подчеркнул, что проект направлен на повышение доступности этих линий для пассажиров и значительное расширение возможностей железнодорожного транспорта в Абшероне.

    Abşeron ətrafında dəmir yolu nəqliyyatının imkanları genişləndiriləcək
    Azerbaijan Railways to expand passenger services around Absheron

