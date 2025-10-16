АЖД запускает новую программу совместно с Университетом ADA

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" запустило "Программу развития лидеров" в Университете ADA.

Об этом сообщает Report со ссылкой на акционерное общество.

Программа охватывает такие важные модули, как основы управления, управление изменениями, эмоциональный интеллект, эффективная коммуникация, и нацелена на дальнейшее совершенствование лидерских навыков руководящего состава АЖД.

В ней примут участие более 160 руководителей из АЖД и его структур.

Программа, разработанная академическом составом Университета ADA, будет преподаваться опытными специалистами в области лидерства и управления. Она будет включать в себя анализ ситуаций, которые могут возникнуть в реальной рабочей среде.