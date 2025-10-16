Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    АЖД запускает новую программу совместно с Университетом ADA

    Инфраструктура
    • 16 октября, 2025
    • 18:37
    АЖД запускает новую программу совместно с Университетом ADA

    ЗАО "Азербайджанские железные дороги" запустило "Программу развития лидеров" в Университете ADA.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на акционерное общество.

    Программа охватывает такие важные модули, как основы управления, управление изменениями, эмоциональный интеллект, эффективная коммуникация, и нацелена на дальнейшее совершенствование лидерских навыков руководящего состава АЖД.

    В ней примут участие более 160 руководителей из АЖД и его структур.

    Программа, разработанная академическом составом Университета ADA, будет преподаваться опытными специалистами в области лидерства и управления. Она будет включать в себя анализ ситуаций, которые могут возникнуть в реальной рабочей среде.

