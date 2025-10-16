АЖД запускает новую программу совместно с Университетом ADA
Инфраструктура
- 16 октября, 2025
- 18:37
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" запустило "Программу развития лидеров" в Университете ADA.
Об этом сообщает Report со ссылкой на акционерное общество.
Программа охватывает такие важные модули, как основы управления, управление изменениями, эмоциональный интеллект, эффективная коммуникация, и нацелена на дальнейшее совершенствование лидерских навыков руководящего состава АЖД.
В ней примут участие более 160 руководителей из АЖД и его структур.
Программа, разработанная академическом составом Университета ADA, будет преподаваться опытными специалистами в области лидерства и управления. Она будет включать в себя анализ ситуаций, которые могут возникнуть в реальной рабочей среде.
Последние новости
19:08
Спикер ММ и председатель постоянного комитета ICAPP обсудили перспективы сотрудничестваМилли Меджлис
19:06
В Азербайджане начался суд над обвиняемыми в госизменеВнутренняя политика
19:03
СМИ: Начался телефонный разговор Трампа и Путина - ОБНОВЛЕНОДругие страны
18:57
США приостановит финансирование модернизации ядерного арсенала из-за шатдаунаДругие страны
18:54
Видео
Haber Global: Мировому сообществу представлена модель градостроительства в КарабахеВнешняя политика
18:37
Фото
АЖД запускает новую программу совместно с Университетом ADAИнфраструктура
18:31
Пакистан заявил о готовности к переговорам с АфганистаномДругие страны
18:24
Чехия увеличила импорт нефти из Азербайджана почти на 5%Экономика
18:14