    В Берлине соберутся лидеры Европы на переговоры с Зеленским

    Другие страны
    • 15 декабря, 2025
    • 16:53
    Сегодня вечером в Берлине пройдет встреча президента Украины Владимира Зеленского сразу с несколькими лидерами стран ЕС, к ним присоединятся также главы Еврокомиссии и Европейского совета, премьер Великобритании, а также генеральный секретарь НАТО.

    Как сообщает европейское бюро Report, в ЕС подтвердили, что встреча пройдет с участием президентов Франции Эмманюэля Макрона, Финляндии Александра Стубба, премьерами Великобритании Кира Стармера, Дании Метте Фредериксен, Польши Дональда Туска, Швеции Ульфа Кристерссона, Нидерландов Дика Скоффа, Норвегии Йонаса Стёре.

    Известно, что в Берлине продолжаются переговоры Владимира Зеленского с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером и спецпосланником Стивом Уиткоффом при участии канцлера Германии Фридриха Мерца и других официальных лиц. Мерц также выступит принимающей стороной на вечерней встрече европейских лидеров.

    По словам пресс-секретаря канцлера ФРГ Стефана Корнелиуса, "многие европейские главы государств и правительств, а также лидеры ЕС и НАТО присоединятся к переговорам" после первоначального обсуждения.

    Ранее ряд лидеров в своих заявлениях отмечали, что Украина приблизилась к достижению мира. Трамп, в свою очередь, заявил, что мирное урегулирование сейчас "ближе, чем когда-либо ранее".

    Хотя в Еврокомиссии отказались комментировать конкретную повестку встречи, очевидно, что наступает решающий момент в переговорах. Европейские лидеры, в том числе представители стран, не входящих в ЕС, намерены продемонстрировать единую позицию и поддержку Украины, чтобы она могла вести переговоры с более сильных позиций.

    Лента новостей