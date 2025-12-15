WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Avropa liderləri Zelenski ilə danışıqlar üçün Berlində toplaşacaqlar

    Digər ölkələr
    • 15 dekabr, 2025
    • 17:20
    Avropa liderləri Zelenski ilə danışıqlar üçün Berlində toplaşacaqlar

    Bu gün axşam Berlində Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə bir neçə Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələrinin liderləri arasında görüş keçiriləcək.

    "Report"un Avropa bürosunu xəbər verir ki, onlara həmçinin Avropa Komissiyası və Avropa Şurasının rəhbərləri, Böyük Britaniyanın baş naziri, eləcə də NATO-nun baş katibi qoşulacaq.

    Görüş Fransa Prezidenti Emmanuel Makron, Finlandiya Prezidenti Aleksander Stubb, Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer, Danimarkanın Baş naziri Mette Frederiksen, Polşanın Baş naziri Donald Tusk, İsveçin baş naziri Ulf Kristersson, Niderlandın Baş naziri Dik Skoff və Norveçin Baş naziri Yonas Störenin iştirakı ilə keçiriləcək.

    Məlumata görə, Berlində Ukrayna Prezidentinin ABŞ Prezidenti D.Trampın kürəkəni Cared Kuşner və onun xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə danışıqları Almaniya Kansleri Fridrix Merts və bir sıra digər rəsmi şəxslərin iştirakı ilə davam edir. Merts həmçinin avropalıların axşam görüşünə ev sahibliyi edəcək.

    Mertsin mətbuat katibi Stefan Korneliusun sözlərinə görə, bir çox Avropa dövlət və hökumət başçıları, həmçinin Aİ və NATO liderləri ilkin müzakirədən sonra danışıqlara qoşulacaqlar.

    Volodimir Zelenski Avropa İttifaqı NATO
    В Берлине соберутся лидеры Европы на переговоры с Зеленским

    Son xəbərlər

    17:42

    TƏBİB-də 11 ayın yekunları və qarşıya qoyulan hədəflər müzakirə olunub

    Sağlamlıq
    17:38

    Səfir: Azərbaycan, Türkiyə və Qazaxıstan Slovakiyada türk mədəni irsi və dilini təşviq edəcək

    Xarici siyasət
    17:33

    Biləsuvarda 72 yaşlı qadının qəsdən öldürüldüyü müəyyən edilib - BİRGƏ MƏLUMAT - YENİLƏNİB

    Hadisə
    17:30
    Foto

    Astanada Dünya Türk Dili Ailəsi Günü qeyd edilib

    Region
    17:29

    "Formula 1" komandası növbəti mövsümdən yeni adla yarışacaq

    Formula 1
    17:28

    Azərbaycanda "yaşıl istiqraz"ların emissiyası üzrə çərçivə hazırlanır

    Maliyyə
    17:20

    Avropa liderləri Zelenski ilə danışıqlar üçün Berlində toplaşacaqlar

    Digər ölkələr
    17:17
    Foto
    Video

    Xankəndidə terror törətməyə cəhd edən Karen Avanesyan məhkəmədə ifadə verir - YENİLƏNİB

    Hadisə
    17:17

    Mixaylo Podolyak: Ukraynanın dağılan obyektlərini Rusiyanın vəsaitləri ilə bərpa etmək lazımdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti