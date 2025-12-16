WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Azərbaycanın metanol ixracından qazancı açıqlanıb

    Energetika
    16 dekabr, 2025
    • 13:51
    Azərbaycanın metanol ixracından qazancı açıqlanıb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycandan 85 milyon 479,49 min ABŞ dolları dəyərində 387 min 720,45 ton metanol (metil spirti) ixrac edilib.

    "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinin statistikasına istinadən xəbər verir ki, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə ixrac edilən məhsulun dəyəri 9,9 %, həcmi isə 12,1 % azalıb.

    Azərbaycan mənşəli əsas qeyri-neft məhsullarının ixracında metil spirtinin payı 2,58 % təşkil edir. İlkin formalarda metanolun ümumi ixracdakı payı isə 0,37 % təşkil edib.

    Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan xarici ölkələrlə 44 milyard 589 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Xarici ticarət dövriyyəsinin 23 milyard 401 milyon ABŞ dolları ixracın, 21 milyard 188 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 3,85 % azalıb, idxal isə 12,9 % artıb.

    Metanol Bakının Qaradağ rayonundakı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) metanol zavodunda istehsal edilir. 2013-cü ildə istismara verilmiş zavod 2016-cı ildən SOCAR-ın törəmə müəssisəsi - "SOCAR Metanol" MMC-nin idarəçiliyi altında fəaliyyət göstərir, 2017-ci ilin avqust ayından isə şirkətin mülkiyyətinə keçib. Müəssisə illik 650-700 min ton metanol istehsal etmək gücünə malikdir. İstehsalatda xammal olaraq təbii qaz və duzlaşdırılmış su istifadə olunur.

