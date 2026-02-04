İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”
    "Kəpəz"dən ayrılan futbolçunun yeni klubu bəlli olub

    Futbol
    • 04 fevral, 2026
    • 12:01
    Kəpəzdən ayrılan futbolçunun yeni klubu bəlli olub

    "Kəpəz"dən ayrılan futbolçu Şahmar Aşurovun yeni klubu müəyyənləşib.

    "Report"un məlumatına görə, I Liqada çıxış edən "Mingəçevir" 21 yaşlı hücumçu ilə anlaşdığını açıqlanıb.

    Oyunçu ilə mövsümün sonunadək nəzərdə tutulan müqavilə imzalanıb.

    Şahmar Aşurov Kəpəz klubu Mingəçevir klubu transfer

