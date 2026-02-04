İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Azərbaycanın olimpiya çempionlarının Fransadakı turnirə qatılmamalarının səbəbi bəlli olub

    Fərdi
    • 04 fevral, 2026
    • 11:50
    Azərbaycanın olimpiya çempionlarının Fransadakı turnirə qatılmamalarının səbəbi bəlli olub

    Azərbaycanın olimpiya çempionu olan cüdoçuları Hidayət Heydərov (73 kq) və Zelim Kotsoyevin (100 kq) Fransanın paytaxtı Parisdə keçiriləcək "Böyük Dəbilqə" turnirinə qatılmamasının səbəbi müəyyənləşib.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, bu barədə millinin baş məşqçisi Riçard Trautman qərar qəbul edib.

    Alman mütəxəssis sözügedən idmançıları ilin ilk "Böyük Dəbilqə" yarışı üçün heyətə daxil etməyi məqsədəuyğun saymayıb.

    Azərbaycanı fevralın 7-8-də keçiriləcək turnirdə 8 cüdoçu təmsil edəcək.

    Xatırladaq ki, Hidayət Heydərovla (73 kq) Zelim Kotsoyev (100 kq) Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunlarının qalibi olublar.

    Zelim Kotsoyev olimpiya çempionları Hidayət Heydərov. Riçard Trautman cüdo

    Son xəbərlər

    12:17

    Hazırda m10-da bütün əməliyyatlar tam bərpa olunub

    Maliyyə
    12:16

    Güclü külək Bakıda 37 ağacı sındırıb

    Ekologiya
    12:13

    İsmayıl Bəqai: ABŞ-İran danışıqlarının planı tərtib edilib

    Region
    12:12

    İlham Əliyevlə Nikol Paşinyan sabitliyin möhkəmləndirilməsi üçün hazır olduqlarını təsdiqləyiblər

    Xarici siyasət
    12:11

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı lombard fəaliyyətini tənzimləməyə hazırlaşır

    Maliyyə
    12:10

    SOCAR yetkin yataqların rentabelliyi üçün alternativ texnologiyaları araşdırır

    Energetika
    12:09

    "Nyukasl" "Qarabağ"la Bakıda keçirəcəyi matç üçün biletlərin qiymətlərini açıqlayıb

    Futbol
    12:06

    Bələdiyyələrin fəaliyyəti ilə bağlı illik məruzə Milli Məclisə daxil olub

    Milli Məclis
    12:03

    Azərbaycanla Ermənistan iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirmək barədə razılığa gəlib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti