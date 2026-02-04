İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    "Azəriqaz" küləkli hava şəraiti ilə bağlı təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib

    Energetika
    • 04 fevral, 2026
    • 11:49
    Azəriqaz küləkli hava şəraiti ilə bağlı təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib

    Hava şəraitinin kəskin dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin bütün struktur bölmələri məlumatlandırılıb, sahələrdə risk yarada biləcək işlər minimuma endirilib.

    "Report" "Azəriqaz"a istinadən xəbər verir ki, növbətçilik qrafiki əsasında 7/24 rejimində çalışan briqadalar gücləndirilmiş iş şəraitində fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Qaz təchizatının fasiləsizliyi, abonentlərlə bağlı məsələlər və mümkün risklərin qarşısının alınması istiqamətində görülən tədbirlər daimi nəzarətdə saxlanılır.

    Küləkli hava şəraiti zamanı tüstü bacaları ilə bağlı risklərin arta biləcəyini diqqətə çatdıraraq qeyd edilib ki, standartlara uyğun olmayan tüstü bacalarında sovurmanın zəifləməsi yanma prosesinin pozulmasına və nəticədə dəm qazının yaranmasına səbəb ola bilər.

    Bildirilib ki, ölkə üzrə qüvvədə olan standartlara və texniki normativ tələblərə əsasən, tüstü bacası dam səthindən minimum 50 sm hündürlükdə olmalı və müvafiq qaydada quraşdırılmalıdır: "Bu tələblərə əməl edilməsi küləkli hava şəraitində təhlükəsizliyin təmin olunmasına imkan yaradır. Abonentlərə xüsusilə gecə saatlarında mənzillərdə qazla işləyən qurğuların söndürülməsi və ya avtomatik tənzimlənən avadanlıqlardan istifadə olunması, tüstü bacalarının mütəmadi təmizlənməsi və sovurmanın yoxlanılması tövsiyə olunur".

