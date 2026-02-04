Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби
    "Азеригаз" усиливает меры безопасности в связи с ветреной погодой

    Энергетика
    • 04 февраля, 2026
    • 12:17
    Азеригаз усиливает меры безопасности в связи с ветреной погодой

    В связи с резким ухудшением погодных условий все структурные подразделения ПО "Азеригаз" SOCAR приведены в режим повышенной готовности, а работы, способные создать риски на объектах, сведены к минимуму.

    Как сообщает Report со ссылкой на ПО, вопросы бесперебойного газоснабжения, обращения абонентов и предотвращение возможных рисков находятся под постоянным контролем.

    В компании также обратили внимание на то, что в ветреную погоду возрастает опасность, связанная с дымоходами. В частности, в дымоходах, не соответствующих установленным стандартам, может ухудшаться тяга, что нарушает процесс горения и приводит к образованию угарного газа.

    Отмечается, что в соответствии с действующими по стране стандартами и техническими нормами дымоходы должны быть установлены правильно и возвышаться не менее чем на 50 см над поверхностью крыши. Соблюдение этих требований позволяет обеспечить безопасность в условиях сильного ветра.

    "Азеригаз" рекомендует абонентам, особенно в ночное время, отключать газовые приборы либо использовать автоматически регулируемое оборудование, а также регулярно чистить дымоходы и проверять тягу.

    ПО сильный ветер непогода угарный газ техника безопасности
    "Azəriqaz" küləkli hava şəraiti ilə bağlı təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib
