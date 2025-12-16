Seyidbəyli sakini: Doğma kəndə övladlarım və nəvəmlə qayıdıram
Daxili siyasət
- 16 dekabr, 2025
- 13:41
Xocalının Seyidbəyli kəndinə dönən Elçin Məmişov doğma yurda övladları ilə qayıtdığını deyib.
O, "Report"un Xocalıya ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında bildirib ki, uzun müddətdən sonra doğma yurda qayıtdıqları üçün sevinclidirlər:
"Çox sevinirəm ki, bu gün doğma torpaqlarımıza qayıdırıq. Kəndimiz işğal olunanda 21 yaşım vardı. Amma bu gün ailəm, uşaqlarım, nəvəmlə geri dönürəm. Bütün köçkünlərə tezliklə bu sevinci yaşamağı arzulayıram".
