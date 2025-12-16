Seyidbəyli sakini: Doğma kəndə övladlarım və nəvəmlə qayıdıram

WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Xocalının Seyidbəyli kəndinə dönən Elçin Məmişov doğma yurda övladları ilə qayıtdığını deyib.

    O, "Report"un Xocalıya ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında bildirib ki, uzun müddətdən sonra doğma yurda qayıtdıqları üçün sevinclidirlər:

    "Çox sevinirəm ki, bu gün doğma torpaqlarımıza qayıdırıq. Kəndimiz işğal olunanda 21 yaşım vardı. Amma bu gün ailəm, uşaqlarım, nəvəmlə geri dönürəm. Bütün köçkünlərə tezliklə bu sevinci yaşamağı arzulayıram".

