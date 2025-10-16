İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    ADY ADA Universiteti ilə birgə yeni proqrama start verib

    İnfrastruktur
    • 16 oktyabr, 2025
    • 18:16
    ADY ADA Universiteti ilə birgə yeni proqrama start verib

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC ADA Universitetində "Liderlərin İnkişaf Proqramı"na başlayıb.

    "Report" səhmdar cəmiyyətə istinadən xəbər verir ki, ADA Universiteti tərəfindən tədris olunacaq və idarəetmənin əsasları, dəyişikliklərin idarə olunması, emosional zəka, effektiv kommunikasiya kimi önəmli modulları əhatə edən bu proqramın hədəfi ADY-də çalışan rəhbər heyətin liderlik bacarıqlarının daha da təkmilləşdirilməsidir.

    Tədbirdə bu əməkdaşlıq strateji əhəmiyyətli addım kimi qiymətləndirilib və belə proqramların qurumun idarəetmə keyfiyyətinin yüksəlməsinə, rəhbər heyətin səriştələrinin artırılmasına və ümumi rəqabətqabiliyyətinin möhkəmlənməsinə mühüm töhfə verəcəyi bildirilib.

    Qeyd edilib ki, sürətlə dəyişən və rəqabətin artdığı hazırkı iş mühitində davamlı inkişaf və liderlərin potensialının artırılması şirkətin uğurla irəliləməsi üçün vacib amillərdən biridir. Bu baxımdan ADA Universiteti ilə birgə həyata keçirilən proqram ADY-nin strateji məqsədlərinə nail olmasına mühüm dəstək olacaq.

    Proqramda ADY və tabeliyindəki qurumlardan 160-dan çox rəhbər iştirak edəcək ki, bu da şirkətin liderlərin inkişafına verdiyi önəmin bariz nümunəsidir.

    ADA Universitetinin akademik heyəti tərəfindən hazırlanmış proqram liderlik və idarəetmə səriştəliyi üzrə peşəkar mütəxəssislər tərəfindən tədris olunacaq, real iş mühitində baş verən situasiyaların təhlilini əhatə edəcək.

    ADY "Liderlərin İnkişaf Proqramı"nı həyata keçirməklə ölkəmizin nəqliyyat sektorunda insan kapitalının inkişafına töhfə verməyi hədəfləyir.

    ADY ADA Universiteti “Liderlərin İnkişaf Proqramı”
    Foto
    АЖД запускает новую программу совместно с Университетом ADA

    Son xəbərlər

    18:49
    Foto

    QH Parlament Şəbəkəsi ilə ICAPP arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Milli Məclis
    18:49

    Azərbaycanda dövlətə xəyanətdə ittiham olunan 4 nəfərin məhkəməsi başlayıb

    Daxili siyasət
    18:47

    Pakistan Əfqanıstanla danışıqlara hazır olduğunu bəyan edib

    Digər ölkələr
    18:42
    Video

    "Haber Global": Qarabağ modeli dünyaya tanıdılır

    Xarici siyasət
    18:29
    Foto

    "Bank of Baku"dan yaşıl təşəbbüs – növbəti ağacəkmə aksiyası keçirildi

    Maliyyə
    18:25

    KİV: Tramp bu gün Putinlə telefon danışığı aparacaq

    Digər ölkələr
    18:16
    Foto

    ADY ADA Universiteti ilə birgə yeni proqrama start verib

    İnfrastruktur
    18:16

    Ukrayna-ABŞ əməkdaşlığının genişləndirilməsi müzakirə edilib

    Digər ölkələr
    18:09

    Çexiya Azərbaycandan neft alışını 5 %-ə yaxın artırıb

    İqtisadiyyat
    Bütün Xəbər Lenti