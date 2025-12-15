В Азербайджане за 11 месяцев вырос объем услуг в секторе ИКТ
ИКТ
- 15 декабря, 2025
- 16:45
Стоимость услуг, оказанных предприятиями информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в Азербайджане, в январе-ноябре этого года составила 3 млрд 464,3 млн манатов, что на 8,1% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.
По данным комитета, 83% доходов в ИКТ-секторе пришлось на негосударственный сектор, а 70,7% - на услуги, оказанные населению. Только в ноябре объем услуг в сфере информации и связи достиг 344 млн манатов, что на 5,5% превышает показатель годичной давности.
Напомним, что в 2024 году стоимость услуг, предоставленных предприятиями информации и связи в Азербайджане, увеличилась на 11,4% по сравнению с 2023 годом - до 3 млрд 601,7 млн манатов.
