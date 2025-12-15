Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    В листинг Бакинской фондовой биржи включены 63 ценные бумаги

    Финансы
    • 15 декабря, 2025
    • 16:31
    В листинг Бакинской фондовой биржи включены 63 ценные бумаги

    В настоящее время на Бакинской фондовой бирже в листинге числятся акции 33 компаний и облигации 30 организаций.

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель отдела торгов и поддержки БФБ Фарид Аббасзаде.

    По его словам, торгуемые на бирже ценные бумаги охватывают как нефтегазовый, так и ненефтегазовый секторы экономики, а также финансовую и нефинансовую сферы.

    "В листинг включены акции и облигации крупнейших компаний страны, в том числе ведущих банков. Наша цель - также информировать малый бизнес и содействовать их выходу на фондовый рынок", - отметил он.

