В листинг Бакинской фондовой биржи включены 63 ценные бумаги

В настоящее время на Бакинской фондовой бирже в листинге числятся акции 33 компаний и облигации 30 организаций.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель отдела торгов и поддержки БФБ Фарид Аббасзаде.

По его словам, торгуемые на бирже ценные бумаги охватывают как нефтегазовый, так и ненефтегазовый секторы экономики, а также финансовую и нефинансовую сферы.

"В листинг включены акции и облигации крупнейших компаний страны, в том числе ведущих банков. Наша цель - также информировать малый бизнес и содействовать их выходу на фондовый рынок", - отметил он.