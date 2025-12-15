Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    В регионе
    • 15 декабря, 2025
    • 17:08
    Эрдоган: Во время 44-дневной войны распространялись ложные обвинения против Анкары

    В период 44-дневной Отечественной войны отдельные круги, используя риторику врагов Анкары, обвиняли Турцию в поддержке Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на презентации "Концепции видения тюркского мира" в конгресс-центре правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.

    По его словам, в то время муссировались новости о поставках оружия из Турции в Азербайджан, а также переправке джихадистов. "То есть, в период борьбы за освобождение Карабаха, этими силами совершена та же ошибка, что имела место в период трагедии на мосту Боралтан", - подчеркнул глава государства.

    Эрдоган напомнил о расстреле советскими властями группы азербайджанцев, обратившихся за убежищем в Турции. "Власти того периода прекрасно знали о том, какая участь ждет азербайджанцев после перехода через мост Боралтан. Несмотря на это, было принято решение о выдаче, что бросило тень на власти Турции", - подчеркнул президент.

    "Последние два столетия были полны проблем и вызовов не только для турецкого народа, но и всего тюркского мира. Предпринимались шаги по разобщению народов. В 1940-х годах само упоминание тюркского мира, наличия тюрков за пределами Турции, находилось под запретом", - сказал Эрдоган, указав на значимость консолидации всего тюркского мира.

    Ərdoğan: 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı Türkiyəni Azərbaycana dəstək verməkdə ittiham edirdilər
    Erdogan: Türkiye was accused of supporting Azerbaijan during 44-day war

    Лента новостей