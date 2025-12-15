WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Ərdoğan: 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı Türkiyəni Azərbaycana dəstək verməkdə ittiham edirdilər

    Region
    • 15 dekabr, 2025
    • 16:24
    Ərdoğan: 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı Türkiyəni Azərbaycana dəstək verməkdə ittiham edirdilər

    Qarabağda 44 gün davam edən Vətən müharibəsində düşmənlər tərəfindən yayılmış şayiələr vardı, onlar Türkiyəni Azərbaycana dəstək verməkdə ittiham edirdilər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan "AK Parti"nin Türk Dünyası Vizyon Sənədinin Tanıtım Proqramı" münasibətilə keçirilən tədbirdə çıxışında deyib.

    Türkiyə lideri qeyd edib ki, CHP nümayəndəsi Türkiyədən Azərbaycana silah yardımı edildiyi və şayiələrə görə cihadçı qrupların Azərbaycana göndərildiyi haqqında əsassız ifadələr işlətmişdi.

    "1945-ci ildə Boraltan faciəsində olduğu kimi, Qarabağın azadlıq mübarizəsində də eyni səhvi etdilər; millətimizi utandırdılar, məyus etdilər. Yalnız Qarabağda deyil, ondan əvvəl Suriyada da eyni vicdansız davranışa şahid olduq", - o əlavə edib.

    R.T.Ərdoğan Boraltan faciəsini Türkiyə tarixi üçün qara ləkə adlandırıb.

    "Türk dünyasının mövcudluğundan danışmaq təkcə sərhədlərimizdən kənarda deyil, 1940-cı illərdə ölkəmizdəki təkpartiyalı dövrdə də qadağan edilmişdi. Təkpartiyalı dövrdə Türkiyədən kənarda da türklərin olduğunu demək cinayət sayılırdı. Bu dövrdə Azərbaycandan Türkiyəyə sığınmış azərbaycanlı türkləri Boraltan körpüsündə güllələnəcəklərini bilə-bilə onları qatillərinə təhvil vermişlər. Boraltan faciəsi CHP-nin Türkiyə tarixində iz qoymuş qara ləkəsidir. Bu faciə millətimizin, Azərbaycan türklərinin mənəvi dünyasında dərin yaralar açmışdır".

    Türkiyə Azərbaycan Qarabağ

    Son xəbərlər

    16:24

    Ərdoğan: 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı Türkiyəni Azərbaycana dəstək verməkdə ittiham edirdilər

    Region
    16:24
    Foto

    Xankəndidə terror törətməyə cəhd edən Karen Avanesyanın məhkəməsi keçirilir

    Hadisə
    16:22

    Slovakiya Prezidenti: Dünya ictimaiyyətini qarşılıqlı nifrətdən imtinaya çağırıram

    Digər ölkələr
    16:21
    Rəy

    Dünya Türk Dili Ailəsi Günü - Türk dünyasının birliyi yolunda daha bir addım - ŞƏRH

    Analitika
    16:18

    Körpələr üçün nəzərdə tutulmuş qida formullarına dair sanitariya norma və qaydaları təsdiqlənib

    Sağlamlıq
    16:09

    Türkdilli ölkələr arasında şahmat yarışının təşkilatçılığı yüksək qiymətləndirilib

    Fərdi
    16:05

    Azərbaycanda bu il İKT sektorunda göstərilmiş xidmətlərin ümumi dəyəri açıqlanıb

    İKT
    16:02

    Çexiyada yeni hökumətin tərkibi təsdiqlənib

    Digər ölkələr
    16:01

    NATO-nun Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsinin seçimi davam edir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti