АЖД запускает ночные рейсы по восстановленному маршруту Баку-Балакян-Баку

18:55

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" запускает ночные рейсы по восстановленному маршруту Баку-Балакян-Баку.

Об этом Report сообщили в АЖД.

Отмечается, что ежедневно с 3 января в 23:50 из Баку в Балакян, а с 4 января в 22:10 из Балакяна в Баку будут курсировать поезда со спальными вагонами.

Остановки по данному маршруту предусмотрены на станциях Шеки, Загатала, Гах и Балакян, а также на четырех промежуточных станциях.

Дополнительную информацию о расписании движения поездов и билетах можно получить в кассах железнодорожных вокзалов, на официальном сайте АЖД (www.ady.az), в мобильном приложении ADY Mobile, а также в круглосуточном call-центре 1822.