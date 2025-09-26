АЖД запускает дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа
Инфраструктура
- 26 сентября, 2025
- 10:38
В целях удовлетворения возросшего пассажирского спроса 27 сентября по маршруту Баку-Агстафа, а 28 сентября - Агстафа-Баку будут курсировать дополнительные поезда.
Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).
Как уточнили в АЖД, рейсы по направлению Баку-Газах-Баку продолжают выполняться ежедневно по установленному расписанию.
Билеты можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов Баку и Гянджи, на официальном сайте АЖД и через мобильное приложение ADY Mobile.
Последние новости
11:41
Фото
НДЦ обсудил с Clearstream взаиморасчеты и интеграцию на международные рынкиФинансы
11:40
В Ереване перед зданием парламента проходит акция с требованием ПашинянаВ регионе
11:39
В Лянкяране пройдет конференция по государственно-религиозным отношениямВнутренняя политика
11:29
Елена Кондратенко: В работе международных кастодиальных агентств наблюдаются проблемыФинансы
11:28
В турецком регионе Кемер рухнул потолок 5-звездочного отеляВ регионе
11:23
Завершен первый этап оценки безопасности критической информационной инфраструктурыДругие
11:11
В американском штате Орегон произошло землетрясение магнитудой 5,9Другие страны
11:01
Азербайджан признан пионером водородного развития в Южном Кавказе и Центральной АзииЭнергетика
10:59