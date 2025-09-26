АЖД запускает дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа

Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Инфраструктура
    • 26 сентября, 2025
    • 10:38
    В целях удовлетворения возросшего пассажирского спроса 27 сентября по маршруту Баку-Агстафа, а 28 сентября - Агстафа-Баку будут курсировать дополнительные поезда.

    Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

    Как уточнили в АЖД, рейсы по направлению Баку-Газах-Баку продолжают выполняться ежедневно по установленному расписанию.

    Билеты можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов Баку и Гянджи, на официальном сайте АЖД и через мобильное приложение ADY Mobile.

    Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunub

