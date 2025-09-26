İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunub

    İnfrastruktur
    • 26 sentyabr, 2025
    • 10:12
    Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunub

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) artan sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün sentyabrın 27-də Bakı–Ağstafa, sentyabrın 28-də isə Ağstafa–Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri həyata keçirəcək.

    Bu barədə "Report" ADY-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, eyni zamanda, Bakı-Qazax-Bakı marşrutu ilə ənənəvi qrafiklə hər gün hər iki istiqamətə səfərlər təşkil olunur.

    Biletiləri Bakı və Gəncə Dəmiryol Vağzallarının kassalarından, ADY-nin rəsmi saytından və ya "ADY Mobile" tətbiqindən əldə edə bilərsiniz.

    Ağstafa qatar Bakı–Ağstafa–Bakı
    АЖД запускает дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа

    Son xəbərlər

    11:35

    Türkiyənin Kemer bölgəsində hotelin tavanı uçub

    Region
    11:32

    MSK nümayəndə heyəti Moldovada parlament seçkilərini müşahidə edəcək

    Daxili siyasət
    11:31

    Bu ilin yay ayında 100-ə yaxın insanı gün vurub

    Sağlamlıq
    11:25

    Milli Məclisin deputatları Anım Günü ilə bağlı dünya parlamentlərindəki həmkarlarına müraciət ediblər

    Daxili siyasət
    11:24

    Mundialda dörd medal qazanan paraüçgüçü: "Paralimpiadada Azərbaycanı layiqincə təmsil edəcəyəm"

    Fərdi
    11:24
    Foto

    MDM və "Clearstream" hesablaşma mexanizmlərinin yaradılmasını müzakirə edib

    Maliyyə
    11:20

    Azərbaycanda Xəzər dənizinin suyundan hidrogen layihələrində istifadənin çətinlikləri açıqlanıb

    Energetika
    11:19

    Azərbaycan və Gürcüstan Qara dəniz "yaşıl enerji dəhlizi" layihəsi üzrə görüş keçirəcəklər

    Energetika
    11:18

    Mingəçevir su anbarında və Kür çayında qanunsuz balıq ovu aşkarlanıb

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti