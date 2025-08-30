АЖД: Запуск пассажирских перевозок в Агдам свидетельствует о возрождении жизни в городе

Ввод в эксплуатацию Агдамского железнодорожного и автовокзального комплекса и начало пассажирских перевозок по железнодорожной линии Баку-Агдам являются показателем новой жизни в этом городе.

Как передает корреспондент Report из Агдама, об этом заявил заместитель председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ниджат Гулиев на мероприятии, посвященном запуску поезда Баку-Агдам.

"Этот рейс выполнен в рамках проекта Барда-Агдам. Важное значение имеет первое использование закрытой платформы в Агдамском железнодорожном и автовокзальном комплексе. Длина этой платформы составляет 350 метров. В продолжение этого маршрута на освобожденных от оккупации территориях также реализуется проект Агдам-Ханкенди. Планируется завершить строительство железнодорожного и автовокзального комплекса Ханкенди до конца 2026 года", - отметил он.