ADY rəsmisi: "Ağdama qatarla sərnişin daşınması bu şəhərdə yeni həyatın göstəricisidir"
- 30 avqust, 2025
- 13:10
Ağdam Dəmir Yolu və Avtovağzal Kompleksinin istifadəyə verilməsi, bu gün Bakı-Ağdam dəmir yolu xətti ilə sərnişin daşımalarına start verilməsi bu şəhərdə yeni həyatın göstəricisidir.
"Report"un Ağdama ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bunu "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin (ADY) sədrinin müavini Nicat Quliyev Bakı-Ağdam qatarının fəaliyyətə başlaması münasibətilə keçirilən tədbirdə bildirib.
"Bu reys Bərdə-Ağdam layihəsi çərçivəsində reallaşıb. Ağdam Dəmir Yolu və Avtovağzal Kompleksində ilk dəfə olaraq qapalı platfordan istifadə edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu platformanın uzunluğu 350 metrdir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə bu marşrutun davamı olaraq Ağdam-Xankəndi layihəsi də həyata keçirilir. Xankəndi Dəmir Yolu və Avtovağzal Kompleksinin inşasının 2026-cı ilin sonuna qədər tamamlanması planlaşdırılır", - deyə o qeyd edib.