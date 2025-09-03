АЖД: Внутренние пассажироперевозки увеличились на 20%
Инфраструктура
- 03 сентября, 2025
- 16:02
В январе-августе этого года "Азербайджанские железные дороги" перевезли 6 млн 212 тыс. 865 пассажиров по внутренним маршрутам и Абшеронской кольцевой железной дороге.
Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, общий показатель пассажирских перевозок за 8 месяцев этого года превысил результаты соответствующего периода прошлого года на 20%.
В августе по внутренним маршрутам и Абшеронской кольцевой железной дороге было перевезено 734 218 пассажиров, что на 12,3% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
