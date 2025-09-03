Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    • 03 сентября, 2025
    • 16:02
    АЖД: Внутренние пассажироперевозки увеличились на 20%

    В январе-августе этого года "Азербайджанские железные дороги" перевезли 6 млн 212 тыс. 865 пассажиров по внутренним маршрутам и Абшеронской кольцевой железной дороге.

    Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, общий показатель пассажирских перевозок за 8 месяцев этого года превысил результаты соответствующего периода прошлого года на 20%.

    В августе по внутренним маршрутам и Абшеронской кольцевой железной дороге было перевезено 734 218 пассажиров, что на 12,3% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

