ADY: Ölkədaxili sərnişin daşımaları 20 % artıb
İnfrastruktur
- 03 sentyabr, 2025
- 15:46
Bu ilin yanvar-avqust aylarında "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) ölkədaxili marşrutlar və Abşeron dairəvi dəmir yolu ilə 6 milyon 212 min 865 sərnişin daşınıb.
"Report" ADY-yə istinadən xəbər verir ki, bu ilin 8 aylıq ümumi sərnişindaşıma göstəricisi keçən ilin müvafiq dövrünün nəticələrini 20 % üstələyib.
Avqust ayında isə ölkədaxili marşrutlar və Abşeron dairəvi dəmir yolu ilə 734 min 218 sərnişin daşınıb ki, bu da ötən ilin eyni ayı ilə müqayisədə 12,3 % daha çoxdir.
