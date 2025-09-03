İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    ADY: Ölkədaxili sərnişin daşımaları 20 % artıb

    İnfrastruktur
    • 03 sentyabr, 2025
    • 15:46
    ADY: Ölkədaxili sərnişin daşımaları 20 % artıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) ölkədaxili marşrutlar və Abşeron dairəvi dəmir yolu ilə 6 milyon 212 min 865 sərnişin daşınıb.

    "Report" ADY-yə istinadən xəbər verir ki, bu ilin 8 aylıq ümumi sərnişindaşıma göstəricisi keçən ilin müvafiq dövrünün nəticələrini 20 % üstələyib.

    Avqust ayında isə ölkədaxili marşrutlar və Abşeron dairəvi dəmir yolu ilə 734 min 218 sərnişin daşınıb ki, bu da ötən ilin eyni ayı ilə müqayisədə 12,3 % daha çoxdir.

    qatar ADY dəmir yolu
