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АЖД в прошлом году инвестировали 35 млн манатов

АЖД в прошлом году инвестировали 35 млн манатов В 2023 году ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" (АЖД) инвестировало 35 млн манатов за счет оптимизации расходов и обеспечения дополнительных доходов.
Инфраструктура
3 февраля 2024 г. 11:10
АЖД в прошлом году инвестировали 35 млн манатов

В 2023 году ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" (АЖД) инвестировало 35 млн манатов за счет оптимизации расходов и обеспечения дополнительных доходов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

"Одним из главных достижений акционерного общества являются крупные инвестиционные проекты за счет собственных средств. В прошлом году за счет инвестиций заменено 16 км рельсов, капитально отремонтировано 22 км путей на станциях Кешля, Биладжары, Йени Сураханы–Сураханы, Йени Сураханы–Говсан, порт Зира впервые подключен к железнодорожной сети, дороги сортировочного парка Биладжары начали восстанавливаться впервые с 1960-х годов", - отмечается в сообщении.

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Версия на английском языке Azerbaijan Railways invested over $20M in 2023
Версия на азербайджанском языке "Azərbaycan Dəmir Yolları" ötən il 35 milyon manat investisiya yatırıb

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