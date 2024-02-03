АЖД в прошлом году инвестировали 35 млн манатов

В 2023 году ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" (АЖД) инвестировало 35 млн манатов за счет оптимизации расходов и обеспечения дополнительных доходов.

В 2023 году ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" (АЖД) инвестировало 35 млн манатов за счет оптимизации расходов и обеспечения дополнительных доходов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

"Одним из главных достижений акционерного общества являются крупные инвестиционные проекты за счет собственных средств. В прошлом году за счет инвестиций заменено 16 км рельсов, капитально отремонтировано 22 км путей на станциях Кешля, Биладжары, Йени Сураханы–Сураханы, Йени Сураханы–Говсан, порт Зира впервые подключен к железнодорожной сети, дороги сортировочного парка Биладжары начали восстанавливаться впервые с 1960-х годов", - отмечается в сообщении.