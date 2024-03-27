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АЖД: В праздничные дни по стране перевезено более 15 тысяч пассажиров

АЖД: В праздничные дни по стране перевезено более 15 тысяч пассажиров В связи с праздником Новруз в целях обеспечения безопасного и комфортного передвижения населения по стране ЗАО “Азербайджанские железные дороги” с 19 по 26 марта работало в усиленном режиме.
Инфраструктура
27 марта 2024 г. 15:53
АЖД: В праздничные дни по стране перевезено более 15 тысяч пассажиров

В связи с праздником Новруз в целях обеспечения безопасного и комфортного передвижения населения по стране ЗАО “Азербайджанские железные дороги” с 19 по 26 марта работало в усиленном режиме.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО, с учетом растущего пассажиропотока в праздничные дни по маршруту Баку-Агстафа-Баку были назначены дополнительные 25 рейсов, которыми перевезено 12 599 пассажиров. Поездами по маршруту Баку-Габала-Баку в праздники воспользовались 2 806 пассажиров.

В общей сложности в праздничные дни в регионы было назначено 37 дополнительных рейсов и перевезено 15 405 пассажиров. Это на 61% больше, чем за тот же период прошлого года.

В праздничные дни поезда на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии работали по графику нерабочих дней и перевезли в общей сложности 84 311 пассажира.

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Версия на азербайджанском языке ADY: Bayramda ölkə daxilində 15 mindən çox sərnişin daşınıb

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