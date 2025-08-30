АЖД вскоре начнет восстановление железнодорожной инфраструктуры Нахчывана

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в ближайшее время начнет работы по восстановлению железнодорожной инфраструктуры в Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщает корреспондент "Report" из Агдама, об этом заявил заместитель председателя АЖД Ниджат Гулиев на мероприятии, посвященном запуску железнодорожного поезда Баку-Агдам.

По его словам, наряду с Карабахом восстанавливается железнодорожная инфраструктура и в Восточно-Зангезурском экономическом регионе: "84% проектных и 67% строительно-монтажных работ железнодорожной линии Горадиз-Агбенд завершены. В настоящее время ведутся земляные работы и строительство инженерных сооружений на участке 75-106 км этой железнодорожной линии".

Гулиев добавил, что в рамках проекта предусмотрено строительство станций Верхний Марджанлы, Шукюрбейли, Солтанлы, Гумлаг, Хакяри, Минджеван, Бартаз и Агбенд. Всего будет построено 553 инженерных сооружения, включая мосты, автомобильные переходы, туннели, галереи и подпорные стены.

Он напомнил, что в рамках визита президента Ильхама Алиева в США в этом месяце была достигнута договоренность о строительстве транспортной линии, которая обеспечит прямую связь с Нахчываном через территорию Армении: "Этот исторический успех, диктующий необходимость создания коридора через Зангезур, стимулирует нашу работу. Мы прилагаем большие усилия для скорейшего завершения строительства линии Горадиз-Агбенд и доведения ее до границы с Арменией".

Гулиев также напомнил, что в Турции на границе с Нахчываном состоялась закладка фундамента железнодорожной линии Карс-Ыгдыр-Аралык-Дилуджу, которая соединится с Зангезурским коридором: "В этом отношении высшее руководство нашей страны объявило восстановление железнодорожной инфраструктуры Нахчывана приоритетным вопросом, и мы планируем начать работу в этом направлении в кратчайшие сроки".