АЖД: В Баку завершается строительство станции "Дярнягюль"

В Баку завершается строительство новой железнодорожной станции "Дярнягюль" на Абшеронской кольцевой линии.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Азербайджанских железные дороги (АЖД).

В компании отметили, что работы ведутся в рамках реализации Госпрограммы по совершенствованию транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий на 2025-30 гг.

"С целью дальнейшего улучшения услуг пассажирских перевозок строительные работы на станции "Дярнягюль" продолжаются ускоренными темпами и находятся на завершающей стадии", - подчеркнули в АЖД.