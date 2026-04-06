АЖД: В Баку завершается строительство станции "Дярнягюль"
Инфраструктура
- 06 апреля, 2026
- 16:23
В Баку завершается строительство новой железнодорожной станции "Дярнягюль" на Абшеронской кольцевой линии.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Азербайджанских железные дороги (АЖД).
В компании отметили, что работы ведутся в рамках реализации Госпрограммы по совершенствованию транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий на 2025-30 гг.
"С целью дальнейшего улучшения услуг пассажирских перевозок строительные работы на станции "Дярнягюль" продолжаются ускоренными темпами и находятся на завершающей стадии", - подчеркнули в АЖД.
Последние новости
